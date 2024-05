Helmut Taber in Lana und Dominik Alber in St. Martin in Passeier sind schon fest im Bürgermeister-Sattel: In Leifers müssen Giovanni Seppi und Claudia Furlani in die Stichwahl. Hier finden Sie einen Überblick über alle Ergebnisse der Gemeinderatswahlen in den 3 Gemeinden, deren Bürger am Sonntag zu den Urnen gerufen waren.