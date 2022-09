Spagnolli: „Ich trete nie an, um zu verlieren“

Luigi Spagnolli: Ja – ich trete nie an, um zu verlieren. Ich habe mir meine Kandidatur nicht leicht gemacht und intensiv überlegt, ob ich sie wagen soll. Ich habe es getan, weil ich überzeugt war, dass ich gewinnen kann.Spagnolli: Ich war 10 Jahre lang Bürgermeister von Bozen – offenbar hat man mich nicht in schlechter Erinnerung behalten.Spagnolli: Südtirol – und die Parteien, die mich unterstützt haben: den PD, die Grünen, Sinistra, Piú Europa und Team K, zusätzlich zu allen anderen Gruppierungen, die sich unter diesen Listenzeichen zusammengefunden haben. Und natürlich meinen Wahlkreis und all die Institutionen, die dazu gehören.Spagnolli: Ich wurde von Italienern und von Deutschen gewählt. Sicherlich haben mir auch solche Wähler ihre Stimme gegeben, die sich bisher anderen Parteien zugehörig fühlten. Für mich ist das eine Ehre und eine Verantwortung. Ich bin überzeugt, dass sich unser Territorium „normalisieren“ muss und es nicht mehr so sein kann, dass manche automatisch von Deutschen und andere von Italienern gewählt werden. Die Leute wählen, wen sie wollen.Interview: Antonella Mattioli