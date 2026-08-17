<BR \/>Die Kontrollen finden im Rahmen der vorübergehenden Wiedereinführung selektiver Grenzkontrollen statt und betreffen ausschließlich Drittstaatsangehörige, die von italienischen Flughäfen nach Spanien kommen. Überprüft wurde unter anderem an den Flughäfen Madrid-Barajas und Barcelona-El Prat sowie in Alicante, Bilbao, Sevilla, Málaga und Valencia sowie auf den Balearen und Kanaren.<h3>\r\nEin Italiener ohne Ausweisdokumente aufgegriffen<\/h3>Lediglich ein italienischer Staatsbürger wurde am Flughafen Madrid-Barajas ohne Ausweisdokumente aufgegriffen. Der Fall konnte mit Unterstützung der italienischen Konsularbehörden geklärt werden.<BR \/><BR \/>Madrid hatte am 7. August angekündigt, die Kontrollen für einen Monat wieder einzuführen, nachdem Rom am 1. August infolge der Migrationskrise in Ceuta vorübergehend die Schengen-Regelung gegenüber Spanien ausgesetzt hatte. Ende Juli waren nach Angaben Madrids rund 72.000 Migranten innerhalb kurzer Zeit nach Ceuta gelangt; bis auf etwa 5.000 wurden sie anschließend zurückgeführt.