Spanien: Neues Parlament erstmals zusammengetreten

Große Koalition gilt als ausgeschlossen

In der konstituierenden Sitzung des Unterhauses sollte am Donnerstag in Madrid unter anderem der neue Pr√§sident des Congreso de los Diputados gew√§hlt werden. Als chancenreichste Kandidatin galt die fr√ľhere Regierungschefin der Region Balearen, Francina Armengol, von der Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) von Premier Pedro S√°nchez.Nach den konstituierenden Sitzungen des Unterhauses und des Senats werden die Gespr√§che zwischen den Parteien zur Bildung der neuen Regierung n√§chste Woche in die entscheidende Phase treten. K√∂nig Felipe VI. wird als Staatsoberhaupt Konsultationen mit allen Parteien durchf√ľhren und irgendwann einen Kandidaten benennen.Es wird allerdings eine lange politische H√§ngepartie bef√ľrchtet. Damit der von Felipe ernannte Kandidat im Unterhaus zum Ministerpr√§sidenten gew√§hlt wird, ist in einer ersten Abstimmungsrunde eine absolute Mehrheit von mindestens 176 Stimmen n√∂tig. In einer zweiten Runde reicht zwar eine einfache Mehrheit, doch weder S√°nchez noch Oppositionsf√ľhrer Alberto N√ļ√Īez Feij√≥o haben nach aktuellem Stand ausreichend Unterst√ľtzung. Und eine Art ‚Äěgro√üe Koalition‚Äú gilt als ausgeschlossen.Die konservative Volkspartei PP von Feij√≥o hatte die Wahl am 23. Juli zwar klar als st√§rkste Kraft gewonnen, war mit 137 Sitzen aber hinter den Erwartungen zur√ľckgeblieben. Sein m√∂glicher Koalitionspartner, die rechtspopulistische Vox, hatte zudem 19 Sitze eingeb√ľ√üt und kommt nur noch auf 33 Sitze.S√°nchez k√∂nnte eine Regierungsbildung gelingen, wenn er sich neben anderen Regionalparteien auch auf ein Abkommen mit der Partei Junts des in Br√ľssel im Exil lebenden katalanischen Separatisten-F√ľhrers Carles Puigdemont einlie√üe. Junts aber fordert unter anderem ein Unabh√§ngigkeitsreferendum, was S√°nchez ablehnen d√ľrfte. Sollte es weder S√°nchez noch Feij√≥o gelingen, eine Regierung zu bilden, m√ľsste es wohl zum Jahresende oder sp√§testens Anfang kommenden Jahres eine weitere Parlamentswahl geben.