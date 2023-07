Spanien-Wahl: Konservative vor knappem Sieg

Vor vier Jahren hatte die PP nur 89 Sitze bekommen, die PSOE hatte bisher 120 Abgeordnete. Da sie die absolute Mehrheit (176 Sitze) wohl deutlich verpassen werden, dürften die Konservativen beim Versuch der Regierungsbildung auf eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten von Vox angewiesen sein. Die lagen zunächst mit 33 Sitzen auf Platz drei vor dem neu formierten Wahlbündnis Sumar (31). Eine absolute Sitzmehrheit dürfte sich für beide Lager nicht ausgehen, auch wenn die PSOE bei einer Regierungsbildung eher als die PP auch auf die Unterstützung von Regionalparteien aus dem Baskenland und Katalonien zählen könnteAufgrund des relativ ausgeglichenen Rennens warnten Beobachter im staatlichen TV-Sender RTVE vor der Möglichkeit eines neuen „Bloqueo“, einer politischen Blockade mit monatelangen Verhandlungen zur Regierungsbildung, wie sie Spanien bereits nach den Parlamentswahlen von 2015 und 2019 zwei Mal in Folge erlebte. Beide Male wurde jeweils eine weitere Abstimmung nötig.Am Sonntag wurden neben dem Unterhaus „Congreso de los Diputados“ auch Teile des Senats neu gewählt. In Spanien spielt das Oberhaus bei der Regierungsbildung aber keine Rolle. Die Wahl des Parlaments war eigentlich erst für Ende des Jahres vorgesehen. Sánchez zog sie aber nach dem Debakel der linken Parteien bei den Regionalwahlen vom 28. Mai vor. Die linke Regierung warnte immer wieder, eine rechte Regierung werde die sozialen Errungenschaften der vergangenen Jahre zunichte machen und das Land um Jahrzehnte zurückwerfen.Eine Umfrage von GAD3 für die Mediengruppe Mediaset, die auf den Absichten von 10.000 Wählern aus den zurückliegenden Tagen basiert, hatte ergeben, dass die PP 150 und Vox 31 Sitze gewinnen würde. Dies würde für eine Mehrheit reichen. Käme es zu einer Allianz von PP und Vox, würde erstmals seit dem Ende der Franco-Diktatur 1975 wieder eine Rechtsaußenpartei direkten Einfluss auf das Regierungshandeln erhalten.Der Urnengang war ursprünglich für Dezember angesetzt. Doch Sanchez rief Neuwahlen aus, nachdem die Linke bei den Regionalwahlen im Mai eine Schlappe erlitten hatte. Die Sozialisten des Regierungschefs bilden derzeit mit der linken Unidas Podemos (UP) eine Minderheitsregierung. UP trat bei der Wahl in der linken Sammelbewegung Sumar an.