Spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen in Meran: Rösch doch noch vor Dal Medico

Es war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen in Meran: Lange lag Dario Dal Medico (La Civica/Alleanza per Merano/Think Pink) im Rennen um das Amt des Bürgermeisters stimmenmäßig vor Paul Rösch (Liste Grüne/Rösch).Nach Auszählung aller 28 Sektionen schließlich überholte Rösch dann doch noch: Mit 5212 Wählerstimmen konnte er 33,3 Prozent auf sich vereinen, dicht gefolgt von Dal Medico mit 5121 Stimmen und 32,7 Prozent.Damit kommt es am 24. Oktober zu einer Wiederholung der Stichwahlen im vergangenen September: Auch damals konnte sich Rösch knapp vor Dal Medico durchsetzen – beide allerdings mit deutlich weniger Stimmen.Bei den Wahlen im September hatte sich Rösch knapp vor Dal Medico durchgesetzt ( hier geht's zur Berichterstattung ). Der damalige SVP-Kandidat Richard Stampfl hatte es nicht in die Stichwahl geschafft. Bei den Stichwahlen siegte Rösch hauchdünn vor Dal Medico . Aufgrund einer Reihe von Vetos konnte er aber keinen Rat bilden, womit Neuwahlen nötig wurden. In Meran waren am Sonntag 30.872 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihren Stadtrat zu erneuern. Die Wahlbeteiligung betrug 51,9 Prozent. Insgesamt traten in Meran 9 Bürgermeisterkandidaten – und kandidatinnen gegeneinander an. Die Kurzinterviews, die STOL im Vorfeld mit ihnen führte, gibt es hier.

