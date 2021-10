Spannungen in italienischer Regierung wegen Steuerreform

Der Gesetzesentwurf, der auf eine Senkung der Einkommenssteuer und eine Vereinfachung des Steuersystems abzielt, hätte ursprünglich schon Ende Juli als Teil des mit EU-Geldern finanzierten Konjunkturprogramms verabschiedet werden sollen. Die Billigung des Entwurfs musste bereits wegen Spannungen in der Regierungskoalition verschoben werden.Die Lega protestierte, dass der Gesetzesentwurf zu einer inakzeptablen Steuererhöhung in Italien führen könnte. Die Rechtspartei befürchtet vor allem eine Erhöhung der Immobiliensteuer infolge einer von der Regierung geplanten Katasterreform. Die Partei von Ex-Innenminister Matteo Salvini, zweitstärkste Regierungspartei in Draghis Koalition, bemängelte, dass sie keine Zeit gehabt habe, den Gesetzesentwurf gründlich zu prüfen.Die Entscheidung der Lega, nicht an der Kabinettssitzung am Dienstag teilzunehmen, gilt als erste große Differenz in Draghis Regierungskoalition seit deren Bildung vor 7 Monaten. Draghi forderte von Lega-Chef Salvini eine „Erklärung“ zur Position seiner Partei. „Zum jetzigen Zeitpunkt steht eine Erhöhung der Steuern für die Italiener auch nur um einen Euro außer Frage. Wir sind der Regierungskoalition beigetreten, weil wir garantieren wollen, dass die Steuern nicht erhöht werden“, sagte Salvini auf einer Pressekonferenz.Draghi erwiderte, die Regierung habe nicht die Absicht, die Steuern zu erhöhen, und betonte, die Reform befinde sich in einem Anfangsstadium. Es werde noch viele Gelegenheiten für Minister und Parlament geben, sie weiter zu diskutieren. „Dies ist ein sehr allgemeiner Rahmen, den wir mit Inhalt füllen müssen“, sagte Draghi und fügte hinzu, dass die Reform des italienischen Steuersystems „viele Jahre“ beanspruchen werde. Nach der Verabschiedung des Gesetzes durch beide Kammern des Parlaments muss es innerhalb von 18 Monaten umgesetzt werden.„Die Steuerreform gehört zu den Schlüsselelementen des Wiederaufbauplans und dient dazu, die strukturellen Schwächen des Landes zu bekämpfen“, heißt es in einem Begleitdokument der Regierung zum Gesetzesentwurf.Die Aktualisierung des steuerpflichtigen Wertes von Immobilien, der oft weit unter dem tatsächlichen Marktwert liegt, wurde Italien von der Europäischen Kommission empfohlen. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass sich die Katasterwerte, von denen die Immobiliensteuern abhängen, nicht vor 2026 ändern werden.Die Regierung Draghi stützt sich auf eine Mehrparteienkoalition, der alle größeren im Parlament vertretenen Parteien mit Ausnahme der postfaschistischen Fratelli d'Italia angehören. Zuletzt waren immer wieder Differenzen zwischen der Lega und den Mitte-Links-Parteien der Koalition aufgetreten.

