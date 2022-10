Spannungen in Melonis Koalition im Ringen um Ministerposten

Streit um Innenministerium

Giorgetti könnte Wirtschaftsministerium übernehmen

Meloni: „Werden schnell eine Regierung auf die Beine bringen“

Das künftige Kabinett soll Gerüchten zufolge bis zu 90 Prozent aus Politikern bestehen. Auch einige parteiunabhängige Fachleute könnten der Regierung beitreten. Melonis Fratelli d'Italia will in der neuen Regierung das Sagen haben, weil sie mit 26 Prozent der Stimmen die mit Abstand stärkste Partei des Rechts-Bündnisses ist.Die Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und die Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi, die 3 Mal weniger Stimmen als FdI erhalten haben, wollen jedoch in der neuen Regierung mitreden und beanspruchen mehrere Schlüsselressorts.Gestritten wird vor allem um das heikle Innenministerium, das sich unter anderem mit der für die Rechtsparteien entscheidenden Migrationspolitik befassen muss. Die Lega beansprucht das Innenministerium für ihren Parteichef Salvini. Meloni stemmt sich jedoch dagegen, weil Salvini in Palermo wegen mutmaßlichen Amtsmissbrauchs und Freiheitsberaubung vor Gericht steht.Als Innenminister hatte Salvini im August 2019 rund 150 Migranten drei Wochen lang an Bord eines Rettungsschiffes festsitzen lassen. Der Prozess gegen Salvini läuft noch, weshalb Meloni einen angeklagten Politiker nicht als Minister ernennen will und daher den römischen Polizeichef Matteo Piantedosi für das Innenministerium vorschlägt.Für den Posten des Wirtschaftsministers gilt der scheidende Industrieminister und Lega-Spitzenpolitiker Giancarlo Giorgetti als aussichtsreichster Kandidat. Die Lega beansprucht auch das Landwirtschafts- und das Familienministerium. Außerdem will Salvinis Partei ein Innovationsministerium mit Sitz in Italiens Wirtschaftshauptstadt Mailand einrichten.Für das Justizministerium kommt die Ex-Ministerin für die öffentliche Verwaltung und Salvinis Anwältin Giulia Bongiorno in Frage. Auch Berlusconis Forza Italia beansprucht einige Schlüsselressorts, unter anderem das Gesundheits- und das Bildungsministerium.Da Lega und Forza Italia mehr Regierungserfahrung als die Fratelli d'Italia haben, können sie der Regierung kompetentere Persönlichkeiten zur Verfügung stellen. Meloni will jedoch vermeiden, dass ihre Regierung zu stark von den deutlich geschwächten Koalitionspartnern geprägt wird. Daher könnte es zu Verzögerungen bei der Regierungsbildung kommen, befürchten Polit-Beobachter.Dies wird von der Rechtspolitikerin jedoch entschieden bestritten. „Alles schreitet bestens voran. Wir werden schnell eine Regierung auf die Beine bringen“, versicherte Meloni bei der ersten Sitzung der Abgeordnetenkammer am Donnerstag.