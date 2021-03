Speranza befürchtet weitere rote Zonen – Hoffnung bei Impfung

Mit Blick auf die steigenden Corona-Zahlen in Italien zeigt sich Gesundheitsminister Roberto Speranza wenig hoffnungsvoll. Wie er nun in einem TV-Interview erklärte, befürchte er, dass in naher Zukunft weitere Regionen rot eingefärbt werden müssen.