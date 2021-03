Speranza: „Impfstoffe sind wahre Lösung der Corona-Krise“

„Die Impfstoffe sind und bleiben die wahre Lösung, um aus diesen so schwierigen Monaten herauszukommen“, sagte Speranza am Dienstag in einer vom Ministerium verbreiteten Video-Botschaft. Man habe volles Vertrauen in die Wissenschaft und die Europäische Arzneimittelbehörde EMA sowie die italienische Arzneimittel-Agentur Aifa.Aifa-Präsident Giorgio Palù betonte im „Corriere della Sera“ (Dienstag-Ausgabe), dass es bislang noch keinen wissenschaftlichen Beweis für einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Tod und Impfung gebe. Dies sei auch unwahrscheinlich.Die Forderung kam von der italienischen Ärztekammer. Sie verlangt, dass Mediziner, gegen die Ermittlungen im Zusammenhang mit Impf-Reaktionen aufgenommen werden, sich vor der Zivil- und nicht vor der Strafjustiz verantworten müssen.Gesundheitsminister Roberto Speranza erklärte: „Die Forderung nach einem rechtlichen Schutzschild ist gerechtfertigt und verständlich. Die Regierung muss eine positive Antwort auf diese Forderung geben.“Italien prüft derzeit die Möglichkeit der Einführung einer Impfpflicht für das Gesundheitspersonal , sagte der Minister. Über die Pflicht wird diskutiert, nachdem mehrere Mitarbeiter von Krankenhäusern und Seniorenheimen die Impfung verweigert haben.

apa