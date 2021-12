Speranza urgiert europäisches Gesundheitssystem

Italien urgiert ein gesamteuropäisches Gesundheitssystem. „Wir müssen rasch daran arbeiten, damit sich jene Europäische Union der Gesundheit konkretisiert, die unser aller Ziel ist“, sagte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza am Dienstag am Rande des EU-Gesundheitsministerrats in Brüssel laut italienischen Medien.