Der Verband Assocertificatori, dem die wichtigsten Betreiber des Dienstes wie Poste, Aruba und Infocert angehören, hat mit der Agentur für digitales Italien und dem Ministerium für digitale Transformation eine Verlängerung für die nächsten fünf Jahre unterschrieben.<BR \/><BR \/>Weniger freuen dürfte dies viele Nutzerinnen und Nutzer des Dienstes. Weil die Betreiber bisher nicht das von der Regierung versprochene Geld erhalten, setzen sie auf Gebühren. Aruba, Infocert und Register.it haben den Dienst bereits kostenpflichtig eingeführt. Der Hauptbetreiber, Poste, hat das System hingegen vorerst kostenlos belassen.