Sri Lankas Präsident auf dem Weg nach Singapur

Rajapaksa war am Samstag aus dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Colombo geflohen, kurz bevor zehntausende Demonstranten das Anwesen stürmten. Danach kündigte Rajapaksa seinen Rücktritt für Mittwoch an, um einen „friedlichen Machtwechsel“ zu ermöglichen. In der Nacht zum Mittwoch floh er gemeinsam mit seiner Ehefrau in einem Militärflugzeug auf die Malediven. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen könnte Rajapaksas Rücktritt nach seiner Abreise von den Malediven vollzogen werden. Der Rücktritt war bereits für Mittwoch angekündigt worden. „Das Rücktrittsschreiben ist vorbereitet“, hieß es aus Sicherheitskreisen in Colombo. „Sobald er grünes Licht gibt, wird der Parlamentspräsident es veröffentlichen.“ Die Protestierenden auf Sri Lanka haben unterdessen nach eigenen Angaben einem Rückzug aus dem seit Tagen besetzten Präsidentenpalast und weiteren Gebäuden zugestimmt. Ein Sprecher der Demonstranten kündigte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Colombo an, die offiziellen Residenzen und Büros des Präsidenten und Premiers wieder an den Staat zurückzugeben. Allerdings soll der seit knapp 100 Tagen andauernde Protest vor dem Präsidentensitz fortgesetzt werden.