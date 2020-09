St. Christina wählt erneut SVP: Christoph Senoner ist Bürgermeister

Senoner holte sich 66,3 Prozent der Stimmen, 24 Prozent gingen an Birgit Klammer (Bürgerliste –Lista S.Cristina), 9,7 Prozent an Monika Zelger (Bürgerliste –Lista S.Cristina)1615 Wahlberechtigte waren am Sonntag und Montag in St. Christina in Gröden zur Wahl aufgerufen worden, 75,23 Prozent folgten dem Ruf.In den vergangenen 5 Jahren konnte die SVP 10 Sitze des Gemeinderats in St. Christina auf sich vereinen, die Bürgerliste 5.

