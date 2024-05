St. Martin in Passeier und Lana haben einen neuen Bürgermeister

Lana

Er ist der neue Bürgermeister von Lana: Helmut Taber von der SVP.<?ZP?><?ZP?>

St. Martin in Passeier

Der neue Bürgermeister von St. Martin in Passeier Dominik Alber.

Leifers

In Lana ging es um die Nachfolge von Harald Stauder als Bürgermeister. Klar durchsetzen konnte sich hierbei Helmut Tauber von der SVP gegen seine 3 Konkurrenten Valentina Andreis (SVP), Roland Stauder (Freiheitliche) und Hannes Silbernagl von der Grünen Dorfliste.Die Wahlbeteiligung ist in Lana relativ stabil geblieben: So gingen 58,4 Prozent zur Wahl (bei den letzten Wahlen waren es 60,3 Prozent).Klar durchsetzen konnte sich in der Gemeinde St. Martin in Passeier der SVP-Kandidat Dominik Alber (28) gegen seinen Konkurrenten Patrick Bortolotti (37) von der Bürgerliste Für St. Martin. Alber bekam 78,14 Prozent der Wählerstimmen, Bortolotti 21,9 Prozent.Der neue Bürgermeister von St. Martin in Passeier und Nachfolger von Rosmarie Pamer heißt damit Dominik Alber.In St. Martin in Passeier gingen 64,7 Prozent zur Wahl (bei den letzten Wahlen 65,8 Prozent).In Leifers ist derzeit (23.45 Uhr) die Auszählung der Stimmen noch im Gange.