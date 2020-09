St. Martin in Thurn bestätigt Bürgermeister Giorgio Costabiei

1445 Wahlberechtigte waren am Sonntag und Montag zu den Urnen gerufen. 75,5 Prozent folgten dem Ruf.2 Jahre nach seiner Wahl zum Bürgermeister im Jahr 2015 war Heinrich Videsott von seinem Amt zurückgetreten, Vizebürgermeister Giorgio Costabiei der Liste Ciastel übernahm die Zügel. Er stellte sich heuer als Einziger zur Wahl und wurde von 77,5 Prozent der Wähler in seinem Amt bestätigt.Seit 2015 setzte sich der Gemeinderat in St. Martin in Thurn wie folgt zusammen: 7 Sitze für die Liste Ciastel, 5 Sitze für Lungiarü und 3 Sitze für Antermeia.

