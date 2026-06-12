Wie beim wichtigen Entwicklungsplan war auch beim Klimaplan die Einigung bereits vor der Ratssitzung erfolgt. Die beiden mit neun Räten gleich starken Fraktionen – hier die Lista Unica, da die SVP – mussten, wie bei Koalitionen durchaus üblich, jeweils Abstriche in Kauf nehmen.<BR \/><BR \/>Martina Goller, SVP-Referentin im Gemeindeausschuss, bestätigt: „Wir hatten uns zuvor im Umweltausschuss auf den Klimaplan verständigt und genauso wurde er auch dem Gemeinderat vorgelegt.“ <BR \/><BR \/>Die Wortmeldung von Heidi Stuffer, die als Grüne Mitglied der Bürgerliste ist, führte im Gemeinderat dann aber zum Eklat. Stuffer übte Kritik an der SVP, weil diese im Vorfeld wichtige Punkte aus dem Klimaplan habe streichen lassen. So würden – entgegen dem ursprünglichen Plan – die Radwege im Winter nicht mehr geräumt, in den Lebensmittelgeschäften würden weiter Kunststoffe für Verpackungen eingesetzt und aus Gülle dürfe Strom erzeugt werden.<BR \/><BR \/>Martina Goller winkt ab: „Wir haben unsere guten Argumente zu diesen Punkten eingebracht und wir haben uns mit der Bürgerliste auf die Inhalte verständigt, umgekehrt haben wir als SVP auch von einigen Vorhaben Abstand nehmen müssen.“ Nach der Wortmeldung von Heidi Stuffer verließ die SVP-Fraktion die Sitzung und ließ diese damit platzen.<BR \/><BR \/>Gestern dann nahm die SVP-Fraktion schriftlich Stellung. Nicht Sachthemen hätten die SVP-Räte zu diesem Schritt veranlasst, sondern „der Umgangston während der Debatte“. Die SVP-Räte seien aus Kreisen des Koalitionspartners „respektlos behandelt“ worden. Und: „Eine erfolgreiche Zusammenarbeit setzt voraus, dass unterschiedliche Positionen sachlich diskutiert werden.“<BR \/><BR \/>„Arbeiten statt streiten“ hatte Bürgermeister Tobia Moroder als Motto vorgegeben. „Genau deshalb arbeiten wir vorher in Arbeitsgruppen und Ausschüssen, damit wir bei den Sitzungen nicht öffentlich streiten müssen, denn davon haben die Bürger nichts“, sagt Martina Goller.<BR \/><BR \/>Bürgermeister Moroder wird vermitteln müssen. Unter welchen Bedingungen sich der Himmel nach dem heftigen Gewitter wieder blau färbt, wird sich wohl in den nächsten Tagen zeigen.