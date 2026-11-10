Um 10.30 Uhr beginnt nach Angaben der Staatsregierung ein Pontifikalrequiem, um 12.00 Uhr schließt sich ein Trauerstaatsakt an. Anschließend lädt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu einem Trauerempfang zu Ehren Aiwangers in die Münchner Residenz ein.<BR \/><BR \/>Aiwanger, der auch Bundes- und Landeschef der Freien Wähler war, war am Mittwoch vergangener Woche leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/bayerns-vize-landeschef-aiwanger-tot-in-hotel-aufgefunden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>