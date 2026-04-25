Das Bild am „Altare della Patria“ in Rom war geprägt von staatlicher Einigkeit: Staatspräsident Sergio Mattarella legte am Vormittag in Begleitung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Verteidigungsminister Guido Crosetto einen Lorbeerkranz am Grabmal des unbekannten Soldaten nieder. <BR \/><BR \/>Die Zeremonie markiert den Auftakt zum italienischen Staatsfeiertag, der an das Ende des Zweiten Weltkriegs und den Sieg des Widerstands erinnert.<h3>\r\nEin Mahnmal für die Zerbrechlichkeit der Freiheit<\/h3>In den offiziellen Statements schwang in diesem Jahr eine deutliche Mahnung mit. Mattarella und führende Regierungsmitglieder unterstrichen, dass Demokratie und Freiheit keine dauerhaft gesicherten Errungenschaften seien, sondern täglicher Verteidigung bedürfen.<BR \/><BR \/> Auch wenn der 25. April im politischen Italien oft Gegenstand von Debatten über die Deutungshoheit der Geschichte ist, betonte Meloni bereits im Vorfeld die fundamentale Bedeutung dieses Datums für das moderne Italien.<h3>\r\nMattarella ehrt den zivilen Widerstand in den Marken<\/h3>Nach dem offiziellen Akt in der Hauptstadt führte die Reise des Staatspräsidenten weiter in die Marken. In San Severino Marche würdigte Mattarella die Stadt für ihren couragierten Einsatz während der Widerstandsjahre. <BR \/><BR \/>Der Besuch hat hohen Symbolwert: Er rückt die Rolle der Zivilbevölkerung und der lokalen Gemeinschaften in den Fokus, die unter großen Opfern den Weg für ein befreites, demokratisches Italien geebnet haben.