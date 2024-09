Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Exkulturminister Sangiuliano

Giuli ist neuer Kulturminister

der wegen eines Skandals um eine rätselhafte Influencerin zurückgetreten ist. Er bezog sich auf Berichte, wonach die Influencerin Maria Rosaria Boccia (41) Zugang zum E-Mail-Verkehr übers bevorstehende G7-Kulturministertreffen in Italien gehabt haben könnte, das vom 19. bis zum 21. September geplant ist.„Ich habe die Chats des ehemaligen Ministers gesehen und bin gelassen. Ich habe keine Angst vor dem, was diese Dame sagen könnte“, sagte Sangiulianos Anwalt Siverio Sica zu möglichen neuen Enthüllungen von Boccia in dieser Affäre Inzwischen macht sich Sangiulianos Nachfolger Alessandro Giuli (48, Fratelli d´Italia) an die Arbeit. Er befasst sich mit der Organisation des geplanten G7-Kulturministertreffens in Neapel. Das Programm der prestigereichen Veranstaltung soll dieser Tage bekanntgegeben werden.Weil Boccia Zugang zu vertraulichen Dokumenten zur Organisation des G7-Kulturministertreffens erhielt, ist Sangiuliano ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Der Skandal hatte ihn vergangene Woche zum Rücktritt genötigt.