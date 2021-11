Staatspräsident Mattarella auf Staatsbesuch in Algerien

Laut Medienberichten handelt es sich um den letzten außereuropäischen Staatsbesuch des 80-Jährigen, dessen siebenjähriges Mandat im Februar ausläuft. Mattarella hatte kürzlich zu verstehen gegeben, dass er für ein zweites Mandat als Präsident nicht zur Verfügung stehe.In Algerien urgierte Mattarella am Sonntag eine engere Zusammenarbeit zwischen Europa und Afrika im Kampf gegen Schlepperei. „Italien hat sich schon immer stark für den Schutz des Lebens von Migranten auf dem Meer eingesetzt“, sagte Mattarella. Er warnte vor „Netzwerken des organisierten Verbrechens“, die die Tragödien von Einzelpersonen und Familien, einschließlich Kindern, ausnützten.Im Gespräch mit seinem algerischen Amtskollegen Abdelmadjid Tebboune erklärte Mattarella, Italien stehe an Algeriens Seite bei der Förderung seines Modernisierungs- und Entwicklungsprozesses. Mattarella lobte die Bemühungen der algerischen Regierung zur Stärkung der Menschenrechte und zur Vereinfachung der öffentlichen Verwaltung.„Europa und Afrika sind 2 Seiten derselben Medaille. Afrikaner und Europäer können gemeinsam die beiden Kontinente zu einer integrierten Region machen, die politisch stabil, wirtschaftlich dynamisch und kulturell eng vernetzt ist“, so Mattarella.Italien unterstütze die Initiative einer „Neuen Agenda für den Mittelmeerraum“, die kürzlich in Brüssel verabschiedet wurde und auf der Überzeugung beruht, dass nur ein Ansatz, der auf gleichberechtigten Beziehungen zwischen den Staaten basiert, „die Schwierigkeiten der gemeinsamen Herausforderungen in gemeinsame Chancen umwandeln kann“, sagte Mattarella.

apa