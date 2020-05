Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf „heute-show“-Team

Zu weiteren Erkenntnissen, etwa dem politischen Hintergrund der Täter, wollte sie sich wegen der laufenden Ermittlungen nicht äußern. „Das war ein durchaus wirklich feiger Angriff“, sagte Slowik.Zunächst waren 6 Tatverdächtige festgenommen worden, die nach dpa-Informationen dem linken Spektrum zuzurechnen sind. Am Samstag wurden sie jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Es sei kein Haftbefehl erlassen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Abend mit.Bei 4 der Festgenommenen habe kein dringender Tatverdacht vorgelegen, bei 2 seien keine Haftgründe gegeben gewesen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft wollte sich nicht weiter zu möglichen Hintergründen der Tat oder der Identität der Festgenommenen äußern.Das 7-köpfige ZDF-Team hatte am Freitagnachmittag bei einer Demonstration gegen die Corona-Regeln, an der auch Rechtspopulisten und Anhänger von Verschwörungstheorien teilgenommen hatten, gefilmt.Auf dem Rückweg zu ihren Fahrzeugen wurden sie von Vermummten angegriffen. Der Redakteur, der Kameramann und der Kameraassistent sowie drei Security-Mitarbeiter, die das Kamerateam begleitet hatten, mussten im Krankenhaus behandelt werden, wie das ZDF am Samstag mitteilte. Alle 6 hätten das Krankenhaus bereits am Freitag wieder verlassen, hieß es weiter vom ZDF.

dpa