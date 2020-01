Staatsvertreter werden ernannt

Als fix gilt, dass Boccia seinen Kabinettschef Antonio Ilaqua beruft. Die „Grillini“ sollen mit dem Bozner Anwalt Luca Crisafulli zum Zug kommen.





Für die Position der deutschen Sprachgruppe sind indes 2 Damen in Pole Position: Die Südtiroler Rechtsprofessorin an der Uni Innsbruck, Esther Happacher, sowie die Ex-Präsidentin der Strafsektion am Oberlandesgericht, Ulrike Segna.

d/bv