Daran teilgenommen haben Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landeshauptmannstellvertreter und Landesrat für Wirtschaftsentwicklung Marco Galateo, der Präsident der Stahlwerke Valbrun Michele Amenduni sowie der Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol, Alexander Rieper.<BR \/><BR \/>Das konstruktive Gespräch diente dazu, nach dem ergebnislosen Ausgang der Ausschreibung zur Zuweisung der Grundstücke die spezifischen Anforderungen des Unternehmens in Bezug auf den Standort Bozen zu klären und seitens des Landes notwendige Elemente für die nächsten Schritte zu sammeln.