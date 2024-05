Stand 17 Uhr: St. Martiner bis jetzt die fleißigsten Wähler

Auf Platz 2 knapp dahinter landete Lana mit einer Wahlbeteiligung von 38,3 Prozent. Bis 17 Uhr waren in der Marktgemeinde 3890 von insgesamt 10.166 Wahlberechtigten an die Urnen getreten.



Und in Leifers lag die Wahlbeteiligung um 17 Uhr bei 33,6 Prozent. 14.266 Leiferer sind wahlberechtigt, bis 17 Uhr hatten 4794 ihr Wahlrecht in Anspruch genommen.



Bis 21 Uhr kann nun noch gewählt werden. Dann schließen die Wahllokale, um mit der Auszählung zu beginnen.

fm