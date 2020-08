Statt Brücke von Messina: Conte denkt an Tunnel nach Sizilien

„Für die Meeresenge von Messina müssen wir an einer nachhaltige, leichte Struktur denken, die nicht umweltbelastend ist. Dabei es kann es sich auch um eine Unterwasser-Struktur handeln“, sagte Conte. Laut der römischen Tageszeitung „La Repubblica“ soll als Vorbild das milliardenschwere Projekt unter der Wasserstraße Fehmarnbelt zwischen Deutschland und Dänemark dienen.Mit dem Projekt eines Tunnels will Conte das chronische Problem mangelnder Verkehrsinfrastrukturen in Süditalien beheben.So sollen Bahn-Hochgeschwindigkeitsstrecken in Kalabrien und Sizilien gebaut werden. Diese Infrastrukturprojekte will Italien mit den Milliarden finanzieren, die dank dem der EU finanzierten „Recovery Fund“ erhält.Ein Plan für den Bau einer 3,3 Kilometer langen Straßen- und Bahnbrücke über die Meeresenge von Messina wurde in den vergangenen Jahren eingefroren.Die Kosten von 8,5 Milliarden Euro wurden als zu hoch bewertet. Gegen das umstrittene Vorhaben war es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Demonstrationen von Grünen und Linksparteien gekommen.

apa