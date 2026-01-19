<b>Wie kamen Sie dazu, Theologie zu studieren?<\/b><BR \/>Martin Pazeller: Ich stamme von einem Bergbauernhof in Planeil und habe nach der Volksschule die Mittel- und Oberschule im Johanneum in Dorf Tirol besucht. Der Pfarrer hat mich da raufgesteckt – das war wirklich so. Daheim hatten wir finanziell nicht viel, trotzdem war es eine schöne Kindheit. Das Johanneum war ein bischöfliches Seminar – unterrichtet haben nur Priester und eine Klosterfrau, die Oberin der Barmherzigen Schwestern. Bei der Berufsberatung im Johanneum ging es in der Maturaklasse dann nicht um Medizin oder andere Studien, sondern die verschiedenen Orden kamen und stellten sich vor – unter anderem auch die Josefs-Missionare. Über diese kam ich nach London – gemeinsam mit Michael Nothdurfter. In Mill Hill war das Mutterhaus der St.-Josefs-Missionare.<BR \/><BR \/><b>Verspürten Sie damals eine Berufung?<\/b><BR \/>Pazeller: Wenn man acht Jahre in einem bischöflichen Knabenseminar verbracht hat, dann glaubt man, eine Berufung zu verspüren. Aber die Theologie war dann am Ende nicht meins. Michael Nothdurfter und ich sind nicht lange in London geblieben. Er begab sich zu den Jesuiten und nach Südamerika, ich übersiedelte hingegen nach Wien, an die Universität für Bodenkultur, um dort Landwirtschaft zu studieren.<BR \/><BR \/><b>Nach dem Studium haben Sie dann beim Braunviehzuchtverband angefangen zu arbeiten – warum gerade dort?<\/b><BR \/>Pazeller: Ich hatte beim Landwirtschaftsstudium den Schwerpunkt Tierzucht. Deshalb habe ich beim Braunviehzuchtverband als Zuchttechniker angefangen. Danach wurde ich Geschäftsführer der Vereinigung der Südtiroler Tierzuchtverbände. Diese Vereinigung befasst sich mit künstlicher Besamung, mit Tierkennzeichnung und der Milchuntersuchungen der einzelnen Kühe. Geschäftsführer blieb ich für ungefähr zehn Jahre.<BR \/><BR \/><b>Im Jahr 1989 kam dann das Angebot von Landwirtschaftslandesrat Hans Berger..<\/b><BR \/>Pazeller: Ich arbeitete für ihn dann als persönlicher Referent – aber nicht lange, nur für zwei Jahre. Als Externer hatte ich an einem Wettbewerb für Amtsdirektoren teilgenommen. Ich wurde zunächst Direktor des Landesamtes für Viehzucht und später Abteilungsdirektor für Landwirtschaft – mit einem kurzen Zwischenspiel beim Raiffeisenverband.<BR \/><BR \/><b>Wenn Sie auf Ihre Führungspositionen zurückblicken – was hat Ihnen am meisten gefallen und was am wenigsten?<\/b><BR \/>Pazeller: Ich habe überall etwas gelernt – und es gab immer wieder neue Herausforderungen. Am wenigsten gefallen hat mir die ausufernde Bürokratie in den vergangenen Jahren. Im gesamten EU-Förderbereich ist wahnsinnig viel Bürokratie dazugekommen. Alle sieben Jahre gibt es eine Agrarreform – und jede wurde bisher als Vereinfachung „verkauft“. Dabei ist es immer komplizierter geworden – für die Bauern und auch für die Verwaltung. Man ist immer im Dilemma: Der Bauer fragt verständlicherweise: Was soll denn das Ganze? Und ich muss sagen: Recht hat er. Es war oft sehr schwierig, es den Leuten zu erklären, weil man es selbst nicht mehr verstehen und mittragen konnte. Für Großbetriebe wird das wohl passen – nicht aber für Kleinbetriebe. Der Handlungsspielraum, um etwas zu verändern, war dabei gering.<BR \/><BR \/><b>Welches sind die großen Herausforderungen der Landwirtschaft für die Zukunft?<\/b><BR \/>Pazeller: Erstens: Der Klimawandel – denn damit treten immer wieder neue invasive Schädlinge auf. Zweitens: Die Wasserknappheit. Das Thema Wasser wird eine Herausforderung für alle Sektoren. Drittens: die Hofübernahmen – viele Höfe haben keine Nachfolger mehr. Viertens: der gesellschaftliche Kitt – die Akzeptanz der Landwirtschaft in der Gesellschaft. Die Neiddebatte gegenüber der Landwirtschaft ist oft nicht unbegründet. Der bäuerliche Anteil der Bevölkerung ist nicht mehr sehr hoch, die Bürger haben aber oft den Eindruck: In Südtirol schaffen die Bauern und der HGV. Es sollte versucht werden, die Akzeptanz der Landwirtschaft in der Bevölkerung wieder zu verbessern – nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten.<BR \/><BR \/><b>Was werden Sie nun machen?<\/b><BR \/>Pazeller: Ich fange als Freiwilliger beim Weißen Kreuz an, aber nicht für Rettungseinsätze, sondern bei programmierten Transporten – zum Beispiel wenn ein Patient zu einer Visite fahren muss.