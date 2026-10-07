Obwohl die Kammer gestern grünes Licht für Südtirols Sonderregelungen in der Kammer sowie dem neuen Senatswahlkreis Bozen\/Leifers gab, ist die Reform noch nicht in trockenen Tüchern. Erst am Donnerstag um 14 Uhr erfolgt die Schlussabstimmung über das Gesetz – und die ist bekanntlich geheim. Die SVP wird am Donnerstag mit Ja stimmen. „Ich hoffe, dass die Gemüter im Unterland sich beruhigen und auch dort erkannt wird, dass wir langfristig etwas Gutes durchgebracht haben“, sagt SVP-Chef Steger.<BR \/><BR \/> Doch selbst im Unterland wird nichts mehr so heiß gegessen, wie es im Sommer gekocht wurde. Am Montagabend blieb der Trudner Bürgermeister Michael Epp mit seinem Rücktritt allein. „Alle anderen neun Mitglieder der Bezirksleitung entschlossen sich, im Amt zu bleiben“, sagt Bezirksobmann Mayr.<BR \/><BR \/> Man habe erreicht, dass das Unterland nicht zerrissen wurde. Das Unterland wird dem Senatswahlkreis Burggrafenamt zugeschlagen. „Damit können wir einem deutschen Senatskandidaten unsere Stimme geben, der tatsächlich gewählt wird“, so Mayr. Wäre der alte Wahlkreis geblieben, hätte man diese Chance wohl nicht mehr gehabt. „Die Partei hätte einen eigenen SVP-Kandidaten sowieso nicht mehr erlaubt, war es doch die Fast-Wahl von Manfred Mayr, die bei den Italienern die Alarmglocken schrillen ließ“, so Mayr. Er sei mit Julia Unterberger zufrieden. „Im Wahlkreis Burggrafenamt können wir Unterlandler aber mitreden. Mittel- und langfristig ergibt sich sicher auch für uns die Möglichkeit, einen Senator zu stellen“, meint er.<h3>\r\nReform sei „Rückschritt für das Zusammenleben“<\/h3>Im Parteiausschuss gab am es Montagabend nur eine Gegenstimme, und zwar vom Leiferer Bürgermeister Giovanni Seppi. Er sieht in der Wahlrechtsreform einen „Rückschritt für das Zusammenleben“. Das Sprachgruppenübergreifende werde dort stärker gelebt als anderswo. Zudem gehöre Leifers zum Unterland. Sieglinde Fauster (Leifers) enthielt sich.<BR \/><BR \/> Weitere zwei Enthaltungen kamen aus dem Unterland von Margot Pizzini (Branzoll) und Midi Gamper (Penon). Bezirksobmann Mayr stimmte hingegen mit Ja. „Und zwar, um zu honorieren, dass im letzten Moment noch Branzoll beim Unterland geblieben ist. Die Pfattner heißen wir willkommen.“<BR \/><BR \/>Allemal hat die Wahlrechtsreform im Unterland Spuren hinterlassen – und organisatorische Folgen. Die von der SVP landesweit für November angesetzten Neuwahlen in den Ortsausschüssen sollen im Unterland erst im Frühjahr stattfinden. „Nicht aus Protest, sondern weil unsere Tätigkeit de facto zwei Monate ausgesetzt war“, meint Mayr. Das Vertrauen der Basis sei noch nicht vollständig wiederhergestellt und es sei derzeit nicht leicht, Kandidaten zu finden. „Wir werden versuchen, die Menschen über die Reform aufzuklären und planen dazu auch eine Bürgerversammlung“, so Mayr.