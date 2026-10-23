SVP-Landessekretär Harald Stauder kritisiert eine Stellungnahme der Plattform „Qualität Bildung Südtirol“ zu den Vandalenakten im Zuge von Protesten. Die Plattform hatte in einem Facebook-Beitrag geschrieben, dass Vandalismus keine Gewalt darstelle. Stauder nimmt dazu deutlich Stellung und wirft der Plattform vor, die Ausschreitungen zu relativieren.<BR \/><BR \/>„Gewalt bleibt Gewalt“, betont Stauder. Gruppen, die durch Städte ziehen, Sachschäden verursachen, Diebstähle begehen, Unbeteiligte gefährden und gegen Ordnungskräfte vorgehen, seien Straftäter und nicht einfach Jugendliche. „Weder das demokratische Demonstrationsrecht noch irgendein politisches Ziel rechtfertigen solche Ausschreitungen“, stellt der SVP-Landessekretär klar.<h3>\r\nStauder: „Eine schlichte Frechheit“<\/h3>Besonders kritisch sieht Stauder, dass die Aussagen ausgerechnet von einer Plattform kommen, die zumindest den Anspruch erhebe, für Südtirols Lehrerinnen und Lehrer zu sprechen. Er fragt, welches Bild von der Jugend solchen Äußerungen zugrunde liege.<BR \/><BR \/>Die jungen Menschen, mit denen er zu tun habe, seien im Regelfall motiviert, engagiert, fleißig und tatkräftig. Sie in die Nähe jener Täter zu rücken, sei „schlichtweg eine Frechheit“, sagt Stauder. Wer die Zeilen im Namen von „Qualität Bildung Südtirol“ verfasst habe, solle die Aussagen überdenken. Zudem sieht er internen Klärungsbedarf bei der Plattform.<h3>\r\nVertrauen in Südtirols Jugend<\/h3>Stauder betont zugleich, dass er friedliche Demonstrationen ausdrücklich unterstütze – auch dann, wenn junge Menschen dabei laut würden. Angesichts der international bewegten Zeiten habe die Jugend jedes Recht, für ihre Zukunftschancen einzutreten. Dieses Anliegen teile er ausdrücklich.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig sei er überzeugt, dass Südtirol keine vergleichbaren Ausschreitungen befürchten müsse. „Ich habe uneingeschränktes Vertrauen in die jungen Menschen und die Bevölkerung unseres Landes“, erklärt der SVP-Landessekretär.