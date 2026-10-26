„Revisionistisch sind nicht die Schützen, die hier Tradition und Kultur pflegen, sondern Urzì, der sich mit seinen Aussagen offenbar selbst – leider nicht zum ersten Mal -historisch versteigt“, so Stauder – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/schuetzen-zapfenstreich-sorgt-fuer-polemik-urzi-uebt-scharfe-kritik" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu. <\/a><\/b><BR \/><BR \/>An der würdevollen Zeremonie nahmen neben Landessekretär und Fraktionssprecher Harald Stauder auch Rosmarie Pamer, Luis Walcher, Waltraud Deeg, Altlandeshauptmann Luis Durnwalder sowie weitere Vertreter der Bozner SVP teil.<BR \/><BR \/>„Unsere Kultur und unsere Traditionen bleiben gerade durch solche Initiativen lebendig. Sie sind Ausdruck gelebter Autonomie. Den Schützen gebührt dafür keine Kritik, sondern unser Dank!“, unterstreicht Stauder. Wer bei der Veranstaltung dabei war und den Ausführungen folgen konnte, hat verstanden, dass sie in keine Weise negativ gegen jemanden und schon gar nicht offensiv war. <h3>\r\n„Wir lassen weder die SVP noch die Schützen von Urzì in eine rechtsextreme-Ecke drängen“<\/h3>Abschließend stellt sich der SVP-Landessekretär klar vor die Schützen: „Wir lassen weder die SVP noch die Schützen von Urzì in eine rechtsextreme-Ecke drängen – das wäre ja noch schöner! Hände weg von unseren Traditionen!“ <BR \/><BR \/>Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Rosmarie Pamer, die an der Schützen-Zeremonie teilgenommen hat, betont, dass „der große österreichische Zapfenstreich traditionell die Feierlichkeiten zum österreichischen Nationalfeiertag eröffnet. Er ist aber weit mehr als ein musikalisches Zeremoniell“. <BR \/><BR \/>Pamer spricht gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Ansa von einem „sehr würdigen Festakt, in einem sehr würdigen Rahmen“.<BR \/><BR \/> „Der Zapfenstreich soll vor allem für uns Südtirolerinnen und Südtiroler ein Zeichen unserer Geschichte, auch der Verbundenheit mit Österreich, auch als Schutzmacht, sein“, so die Landeshauptmann-Stellvertreterin, die auch „die kulturelle, sprachliche Verbundenheit mit unseren Traditionen“ hervorhebt. <BR \/><BR \/>„Er soll natürlich vor allem auch an die Verantwortung für Frieden erinnern, dafür steht ja auch der Nationalfeiertag. Ich habe in meinen Grußworten deshalb auch gemahnt, dass wir gemeinsam für den Frieden, aber vor allem für den sozialen Zusammenhalt in Südtirol eintreten sollen“, so Pamer abschließend.