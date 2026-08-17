Auf der A22 Brennerautobahn müssen Autofahrer zwischen Bozen Nord und San Michele derzeit rund 60 Minuten mehr Fahrzeit einplanen. <BR \/>Deutlich länger dauert die Fahrt derzeit auch im Passeiertal. Zwischen Riffian und dem Meraner Stadtzentrum sind etwa 45 Minuten zusätzliche Fahrzeit zu erwarten, heißt es von <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfos IT.<\/a><h3>\r\nStaus im Pustertal<\/h3>Auch auf der Pustertaler Staatsstraße gibt es mehrere längere Verzögerungen. Zwischen St. Lorenzen und Schabs sind rund 35 Minuten, zwischen St. Lorenzen und Percha etwa 30 Minuten zusätzliche Fahrzeit zu erwarten. Zwischen Obervintl und Kiens sind es rund 15 Minuten.<BR \/><BR \/>Weitere Verzögerungen gibt es zwischen Rasen-Antholz und Bruneck Ost mit etwa zehn Minuten sowie zwischen Niederdorf und Toblach, wo ebenfalls rund zehn Minuten hinzukommen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Verkehrsinformationen finden Sie auf verkehrsinfos.it.<\/a>