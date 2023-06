Stefan Perini kandidiert für das Team K.

Perini sitzt derzeit im Klausner Gemeinderat

Zur Person

„Mit Stefan Perini ist es uns gelungen, ein wirtschaftspolitisches Schwergewicht ins Team K zu holen – das sagen wir nicht ohne Stolz. Stefan Perini steht für Fachkompetenz, Seriosität und Ausgewogenheit. Unter seiner Regie hat sich das AFI zu einem wichtigen Player in der gesellschaftlichen Debatte in Südtirol entwickelt“, sagt Köllensberger.Maria Elisabeth Rieder fügt hinzu: „Wir sind zuversichtlich, mit Perini in unseren Reihen den Belangen der Arbeitnehmer in Südtirol noch mehr Gewicht zu verleihen.“Wie Stefan Perini betont, habe er seine Entscheidung, bei den Landtagswahlen 2023 zu kandidieren gefällt, „um jene Dinge in die Umsetzung zu bringen, die seit Jahren in Studien erarbeitet und in Forderungskatalogen festgehalten wurden.“ Er sei persönlich davon überzeugt, „dass diese Ideen im Team K am besten aufgehoben seien“.Des Weiteren sei das Team K als „moderne und weltoffene Sammelpartei jene Gruppierung, die am besten die politische Kultur der Bürgerlisten in Südtirols Gemeinden abbilde“. Stefan Perini ist Gründungsmitglied der Bürgerliste „Frischluft – Aria fresca“ in Klausen. Für diese saß er bereits im Zeitraum 2010-2015 im Klausner Gemeinderat und nun ein zweites Mal, seit 2020.Stefan Perini, Jahrgang 1972, gebürtig in Sterzing, wohnhaft in Klausen, ist Fachexperte für Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Wohnen. Er hat Volkswirtschaft an der Uni Trient studiert. Sein beruflicher Einstieg erfolgte 1998 im Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, danach sammelte er Erfahrungen im Landesinstitut für Statistik (ASTAT) und im WIFO der Handelskammer Bozen.Seit Oktober 2012 leitet er das AFI. Seine Schwerpunktthemen: Zukunft der Arbeit, Wirtschaftsentwicklung Südtirols, Einkommen, Verteilung, Soziales und Wohnen.