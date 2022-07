Steger: „Regierung Draghi muss weiterarbeiten“

„Es ist absurd“, fügte er hinzu, „wegen einer Maßnahme, die mehrere Milliarden für Familien und Unternehmen in Schwierigkeiten bereitstellt, mit einer Krise zu drohen. Und das gilt umso mehr, wenn man die Probleme bedenkt, mit denen wir konfrontiert sind. Wir befinden uns in einer wirtschaftlichen und sozialen Krise, die auch eine ökologische ist“, so Steger.„Es gibt eine Pandemie, die immer noch Anlass zur Sorge ist. Weiters müssen die PNRR-Projekte noch abgeschlossen werden, es gibt große Anstrengungen, uns von russischen Energiequellen zu lösen. Dazu kommt noch eine Inflation, wie wir sie seit den 1970ger Jahren nicht mehr kennen. Auf all diese Probleme gilt es Antworten zu geben, nicht in ein paar Jahren, sondern in den nächsten Wochen und Monaten.“Dabei sei es legitim, um die besten Lösungen zu streiten, aber was man wirklich nicht tun dürfe, sei die italienische Regierung unter Mario Draghi zu destabilisieren,so Steger. „Ich fordere alle politischen Kräfte der Mehrheit dazu auf, alles dafür zu tun, dass Mario Draghi auch weiterhin der Regierung vorstehen kann. Mario Draghi fordere ich dazu auf, auch weiterhin zur Verfügung zu stehen. Er ist nämlich einer der angesehensten Staatsmänner weltweit, und auf ihn kann Italien und Europa bis auf weiteres nicht verzichten“, so Steger abschließend.