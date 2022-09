Steger: „Werden sehen, ob die neue Regierung die Autonomie ernst nimmt“

Dieter Steger: Im Gegensatz zum restlichen Italien, wo bei dieser Wahl vor allem extreme Kräfte belohnt wurden, haben in Südtirol die moderaten und autonomiefreundlichen Kräfte gewonnen. Der Wahlausgang zeigt, dass die SVP einen guten Stand hat, wenn es um das Thema Autonomie geht. Das Ergebnis der SVP mit über 23 Prozent auf regionaler Ebene entspricht in etwa dem Ergebnis der Wahlen im Jahr 2018 (24 Prozent). Wir können also sagen, wir haben uns gehalten. Das in einer Zeit, in der alle Regierungsparteien massiv verlieren – wie zuletzt auch bei den Landtagswahlen im Bundesland Tirol. Die Wahlbeteiligung war deutlich geringer als noch 2018. Das bedeutet, dass wir Menschen, die nicht zu den Urnen gegangen sind, wiedergewinnen müssen. Mit diesem Wahlergebnis haben wir als SVP aber nun eine bessere Ausgangslage als uns viele zugetraut haben. Wir haben als Partei gehalten.Steger: Da kann man sich nie sicher sein – ich glaube, das gilt für alle Kandidaten bei dieser Wahl. Die Chancen waren natürlich da, wenn man die Sache objektiv betrachtet hat, aber es bestand keineswegs Sicherheit. Ich bin sehr glücklich, dass die Wählerinnen und Wähler uns als SVP das Vertrauen wieder geschenkt haben.Steger: Noch wissen wir nicht genau, wie viel Vorsprung Mitte-Rechts letztlich hat. Daher gilt es die Bildung der neuen Regierung zunächst abzuwarten. Höchst wahrscheinlich wird Giorgia Meloni die neue Regierungschefin, die eine mitte-rechts Regierung aufstellen wird. Wir werden mit jeder Regierung verhandeln und sprechen. Seit über 70 Jahren sagen wir: „Wenn es um die Autonomie geht, kommen wir mit jeder Regierung ins Gespräch.“ Wir werden sehen, ob die neue Regierung unsere Autonomie, die auf den sprachlichen Minderheiten fußt, aber selbstverständlich für alle Menschen in unserem Land da sein muss, ernst nimmt. Wir müssen abwarten, ob die neue Regierung die Autonomie auf dieser Basis akzeptiert und mit uns weiter entwickeln will.