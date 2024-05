Er soll es richten. Dieter Steger ist seit Samstag der neue Obmann der Südtiroler Volkspartei. Ein Job, um den den 59-Jährigen zur Zeit wohl kaum jemand beneidet – nach all dem Streit der vergangenen Jahre, den Grabenkämpfen und Intrigen in der Partei. Warum tut er sich das an? Das fragt ihn STOL-Ressortleiter Arnold Sorg im Podcast „Hinter den Kulissen der Macht“. Ein Gespräch mit dem neuen SVP-Obmann.