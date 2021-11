„Mussten jetzt handeln, bevor die Situation entgleist“

„Überall in Europa steigt die Infektionslage intensiv und gibt Anlass zur Sorge“, sagte Widmann. Auch in Südtirol.Nur dank der Verlagerung von derzeit 59 Patienten in Privatkliniken halte sich die Situation in den Krankenhäusern stabil. Mit einer 7-Tages-Inzidenz von 439 habe Südtirol weiterhin die höchsten Werte in Italien und bewege sich ungefähr auf dem Niveau, das Deutschland, die Schweiz und Österreich am 4. November hatten. Bekanntlich rolle diese 4. Corona-Welle von Norden nach Süden, weshalb ein Blick nach Norden lohne.Nun, knapp 3 Wochen später, hat Österreich eine Inzidenz von um die 1000, die Situation dort hat sich innerhalb kürzester Zeit dramatisch verschlechtert. Seit gestern herrscht dort der Lockdown. Ein genereller Lockdown gehe allerdings bekanntlich mit starken Freiheitseinschränkungen und finanziellen Einbußen einher und werde nur als letzten Schritt, als Notbremse sozusagen, zum Einsatz kommen, um einen Kollaps des Gesundheitssystems zu vermeiden.Bei steigendem Trend sei es deshalb unverzichtbar, frühzeitig einzugreifen, um eine Situation, wie sie in Österreich herrscht zu vermeiden. Und genau deshalb, habe man nun in Südtirol diese Maßnahmen gesetzt: Sowohl für das ganze Land , als auch für (vorerst) 20 Gemeinden , die ab Mittwoch in einen Teil-Lockdown gehen.Für rote Gemeinden bleiben die Einschränkungen für 14 Tagen aufrecht und werden anschließend neu bewertet. Die Landesregierung hat außerdem beschlossen, dass jeden Freitag durch die Bewertung der 3 Kriterien neue Gemeinden dazu kommen könnten. Das bedeutet: Gemeinden können sich durch die Steigerung der Impfquote vor dieser Einstufung als „rote Gemeinde“ retten. bzw. sich daraus befreien. Das Ziel bleibt also: Erstimpfungen steigern und Booster-Impfungen verabreichen.Landeshauptmann Arno Kompatscher erklärte in seinem Statement, dass man die Entscheidung aus Rom, die Booster-Impfung bereits nach 5 Monaten zu verabreichen, sehr begrüße. Ebenso wie die angekündigte Einführung des Super Green Passes . Damit kann eine Differenzierung zwischen Geimpften und Ungeimpften stattfinden. Sprich: Für Geimpfte werden wirtschaftliche und soziale Aktivitäten weiterhin möglich sein, auch wenn es zu weiteren Einschränkungen kommen sollte. Das sei ein sinnvoller Weg und werde von Geimpften auch erwartet, so Kompatscher.Abschließend appellierte er weiter an die Einhaltung der Regeln und um die Mithilfe aller, damit Südtirol glimpflich durch den Winter komme.

