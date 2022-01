Steuerentlastung beibehalten und Kunstschaffende absichern

Die SVP-Fraktion hat dem Südtiroler Landtag zwei Beschlussanträge vorgelegt. Beide sind mit großer Mehrheit und zur Zufriedenheit der Einbringer Helmut Tauber und Magdalena Amhof genehmigt worden. So soll in Südtirol der Kurs der Steuerentlastung im Hinblick auf die anstehende staatliche Steuerreform weiterhin beibehalten werden und mit der Errichtung eines Kulturfonds sollen Südtirols Kunstschaffende in Krisensituationen mehr Absicherung erfahren.Das Land Südtirol fährt seit Jahren einen konsequenten Kurs der Steuerentlastung. „Mit Steuerentlastungen werden Bürgerinnen und Bürger direkt unterstützt, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen wird gesteigert und der Wirtschaftsstandort Südtirol wird gestärkt. Deshalb soll und muss dieser Kurs weitergefahren werden“, sagt SVP-Landtagsabgeordneter Helmut Tauber.Der Südtiroler Landtag hat sich mit großer Mehrheit für seinen Antrag ausgesprochen. Im Zuge der laufenden Haushaltsumgestaltung - die sich aufgrund der staatlichen Steuerreform ergeben wird – sollen demnach weitere steuerliche Entlastungen für BürgerInnen und Unternehmen in Südtirol Berücksichtigung finden.Nicht nur durch die Corona-Pandemie sind viele Kunst- und Kulturschaffende in eine prekäre Beschäftigungssituation geraten. Ebenso durch Krankheit, Alter, Unfälle oder Schaffenskrisen können kultur- und kunstschaffende Menschen in finanzielle Notlagen kommen, denn für sie gibt es derzeit wenig Absicherungs- und Vorsorgemaßnahmen. „Mit der Schaffung eines offenen Fonds, gespeist durch Eigenbeiträge von Künstlerinnen und Künstlern, unterstützt durch Gönnerbeiträge und gefördert von der öffentlichen Hand, soll jetzt Südtirols Kulturszene krisensicherer gemacht werden“, erklärt Landtagsabgeordnete Magdalena Amhof.Der Südtiroler Landtag sieht hier Handlungsbedarf und hat Amhofs Beschlussantrag zugestimmt. Nun soll die Errichtung und Organisation eines entsprechenden Fonds mit allen Interessensvertretern überprüft und so schnell wie möglich in die Wege geleitet werden.

lpa/stol