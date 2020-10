Stichwahl Bozen: Caramaschi und Zanin vor der Entscheidung

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Renzo Caramaschi baut auf die Unterstützung der SVP und hofft, auch in den nächsten 5 Jahren mit der Volkspartei in Bozen zu regieren.Herausforderer Roberto Zanin spekuliert damit, dass einige SVP-Wähler nicht für Caramaschi stimmen werden. Zanin will einen Machtwechsel.Die Wahllokale am Sonntag sind von 7 bis 21 Uhr geöffnet.

