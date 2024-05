Stichwahl in Leifers – Starkes Ergebnis für Giovanni Seppi

Neue Bürgermeister in Land und St. Martin in Passeier

Helmut Taber

Dominik Alber

Giovanni Seppi scheint ein starkes Ergebnis einzufahren. Stand Mitternacht liegt die SVP bei knapp 37 Prozent der Stimmen. Seppi, der Bürgermeisterkandidat der SVP in Leifers , geht damit gestärkt in die Stichwahl, zu der es Stand jetzt aller Voraussicht nach gegen die Kandidatin der Mitte-Rechts-Koalition Claudia Furlani, geben wird.Noch sind die Stimmen in Leifers aber nicht ausgezählt.In den 2 Burggräfler Gemeinden St. Martin in Passeier und Lana stehen die neuen Bürgermeister hingegen fest: Dominik Alber in St. Martin und Helmut Taber in Lana Helmut Taber von der SVP konnte sich in Lana gegen seine 3 Konkurrenten Valentina Andreis (SVP), Roland Stauder (Freiheitliche) und Hannes Silbernagl von der Grünen Dorfliste klar durchsetzen.Klar durchsetzen konnte sich in der Gemeinde St. Martin in Passeier auch der SVP-Kandidat Dominik Alber (28) gegen seinen Konkurrenten Patrick Bortolotti (37) von der Bürgerliste Für St. Martin. Alber bekam 78,14 Prozent der Wählerstimmen, Bortolotti 21,9 Prozent.