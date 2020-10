Stichwahlen in Meran und Bozen

Stichwahlen finden in Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern statt, wo keiner der Bürgermeisterkandidaten im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte. Nach dem Wahlwochenende vom 20./21. September ist dies in Meran und Bozen der Fall.In beiden Städten handelt es sich um ein Duell zwischen einem Kandidaten aus dem Mitte-Links-Lager und einem Kandidaten aus dem Mitte-Rechts-Lager. In der Landeshauptstadt stehen sich Renzo Caramaschi und Roberto Zanin und in Meran Paul Rösch und Dario Dal Medico gegenüber.Gewählt werden kann zwischen 7 und 21 Uhr. Dabei dürfen ein Mund-Nasen-Schutz, der Personalausweis sowie der Wahlausweis nicht vergessen werden. Anschließend wird mit der Auszählung begonnen.Erste Ergebnisse sind bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag zu erwarten.

