Stichwahlen: Wahlbeteiligung um 11 Uhr bei etwas mehr als 13 Prozent

Die Bürger von Meran und Bozen werden am heutigen Sonntag, wie berichtet, erneut zu den Wahlurnen gerufen.Um 11 Uhr lagen die ersten Zahlen zur Wahlbeteiligung vor. Bis zu diesem Zeitpunkt haben in Meran 13,5 und in Bozen 13,3 Prozent der Wahlberechtigten bereits ihre Stimme abgegeben.Gewählt werden kann zwischen 7 und 21 Uhr. Dabei dürfen ein Mund-Nasen-Schutz, der Personalausweis sowie der Wahlausweis nicht vergessen werden. Anschließend wird mit der Auszählung begonnen.Erste Ergebnisse sind bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag zu erwarten.

stol