Nach dem überraschenden Tod von Bürgermeister Franz Heinisch wurden in der Gemeinde Stilfs Wahlen für den gestrigen Sonntag Neuwahlen angesetzt. <BR \/><BR \/>Samuel Marseiler übernahm inzwischen die Amtsgeschäfte und ging als einziger Bürgermeisterkandidat für die Südtiroler Volkspartei (SVP) bei den Wahlen ins Rennen. <BR \/><BR \/>Bis 21 Uhr konnten die 1023 Wahlberechtigten ihre Stimme für den neuen Gemeinderat und Bürgermeister abgeben. Im Anschluss wurde ausgezählt: Samuel Marseiler erhielt ... Stimmen, ... Stimmzettel wurden weiß abgegeben. <BR \/><BR \/>Somit ist es offiziell: Samuel Marseiler sitzt bis zu den nächsten Gemeinderatswahlen in Stilfs auf dem Bürgermeistersessel.