Stilfserjoch: Ticketing soll Verkehr beruhigen

„Besucherfreundlicher gestalten“

Die für 2024 vorgesehenen Tätigkeiten

Die Stilfser Joch GmbH

In ihrer Sitzung am heutigen Dienstag hat sich die Landesregierung auf Vorschlag von Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider mit dem Stilfserjoch befasst. Der mit 2758 Metern Seehöhe höchstgelegene natürliche Pass Europas ist in den schneefreien Monaten das Ziel unzähliger Rad-, Auto- und Motorradfahrer, die von der historischen Passstraße und der Naturkulisse des Nationalparks Stilsferjoch und des Ortlergebiets angezogen werden.„Noch immer bietet sich in den Sommermonaten auf der Passhöhe aber ein eher ungeordnetes Bild“, sagt Mobilitätslandesrat Alfreider. „Daher ist es wichtig, dass wir mit der Gesellschaft Stilfser Joch GmbH nun endlich konkrete Schritte setzen und die ersten Aufwertungsmaßnahmen auf der Passhöhe in die Wege leiten können, um diese mittelfristig besucherfreundlicher zu gestalten.“Als wichtige Voraussetzung dafür hat die Landesregierung heute das Jahresprogramm 2024 der Stilfser Joch GmbH genehmigt und die Inhouse-Gesellschaft beauftragt, die damit verbundenen Tätigkeiten durchzuführen.Die Gesellschaft plant auch im Jahr 2024 keine Mitarbeitenden einzustellen. Getroffen werden aber eine Reihe von organisatorischen Maßnahmen: Im Rahmen von Beschaffungsverfahren für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen wird auf externe Unterstützung oder für größere Aufträge auf eine Vergabestelle zurückgegriffen.Für die Ernennung eines technischen Direktors beabsichtigt die Gesellschaft ein Abkommen mit der Inhouse Gesellschaft STA – Südtiroler Transportstrukturen AG abzuschließen. Die Leitlinien für Personalauswahlverfahren sind noch von den Gesellschaftern gutzuheißen. Mittelfristig ist geplant, ein Verkehrsmanagement bzw. Ticketing auf dem Stilfserjoch einzuführen.Die Gesellschaft Stilfser Joch GmbH wurde im April 2022 von der Region Lombardei und dem Land Südtirol mit dem Ziel einer nachhaltigen Aufwertung der Passhöhe und des Gebiets rund um das Stilfserjoch gegründet.