STOL-Podcast: „Südtirol vor den Wahlen – Was nun?“

Arnold Sorg (links) im Gespräch mit Tony Tschenett (rechts) für die erste Folge des STOL-Podcasts „Südtirol vor den Wahlen – Was nun?“

„Weißt du schon, wen du wählen wirst?“ – „Ich geh dieses Mal gar nicht zur Wahl“ – „Normalerweise hab ich immer gewusst, wo ich mein Kreuzchen machen werde, dieses Mal bin ich aber noch unentschlossen“: Solche und ähnliche Sätze hört man oft in letzter Zeit, wenn man sich über die anstehenden Landtagswahlen unterhält.Man merkt, es gibt viel Politikverdrossenheit in der Südtiroler Bevölkerung, viele haben einfach genug von den Streitereien der vergangenen Monate. Andere wiederum fühlen sich schlecht vertreten oder kaum gehört von der Politik. Wiederum andere sind vollauf zufrieden mit der Politik der vergangenen 5 Jahre.STOL will als Einstimmung auf die Wahlen in dem Podcast „Südtirol vor den Wahlen – was nun?“ daher die verschiedensten Stimmen zu Wort kommen lassen: von Verbandsvertretern über Gewerkschaftsvertreter, bis hin zu ehemaligen Politikern oder engagierten Bürgern aus dem Jugendbereich. Alle 2 Wochen werden wir die anstehenden Wahlen aus einem anderen Blickwinkel analysieren und der Frage nachgehen: Was wird sich ändern für Südtirol nach der Wahl im Oktober?Den Anfang macht am morgigen Dienstag der Vorsitzende des Autonomen Gewerkschaftsbundes (ASGB) Tony Tschenett. In der ersten Podcast-Folge spricht er über seine Enttäuschung mit der SVP, darüber, dass er von verschiedenen Parteien gebeten wurde, für sie zu kandidieren und über falsche Prioritäten.Klicken Sie morgen rein, wenn es heißt: „Südtirol vor den Wahlen – Was nun?“