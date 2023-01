Stoltenberg fordert deutlich mehr Waffen für Ukraine

Russlands Präsident Wladimir Putin gebe keine Hinweise darauf, dass er für einen Frieden eintrete, so Stoltenberg. „Deshalb muss er realisieren, dass er auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen kann.“ Man befinde sich in einem „ausschlaggebenden Moment des Krieges“. Es brauche eine „signifikante Steigerung“ der Waffenlieferungen.Zurückhaltend hatte sich zuvor Spaniens Außenminister José Manuel Albares zu einer möglichen Lieferung von Leopard-Kampfpanzern seines Landes an die Ukraine geäußert. „Diese Möglichkeit ist derzeit nicht auf dem Tisch“, sagte er. Zugleich schloss er eine Lieferung zu einem späteren Zeitpunkt nicht aus und verwies auf das Treffen der „Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine“ auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz am Freitag. Spanien ziehe es vor, solche Entscheidungen „gemeinsam und vereint“ zu treffen, betonte Albares.Kanada sagte der Ukraine unterdessen 200 Panzerfahrzeuge vom Typ Senator zu. Das kündigte Verteidigungsministerin Anita Anand bei einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew an. Die Fahrzeuge dienen dem Transport von Soldaten und wurden von der Ukraine erbeten.