Der damalige Novomatic-Chef Neumann habe den damaligen Vizekanzler und FPÖ-Chef Strache 2018 darum gebeten, das Nominierungsrecht der Novomatic als Aktionär der teilstaatlichen Casinos Austria AG (CASAG) zu nutzen, um den der FPÖ nahestehenden Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos zu machen, obwohl dieser weder die erforderliche Erfahrung noch Kenntnisse im Glücksspielbereich mitbrachte, so der Vorwurf der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in ihrem Eröffnungsplädoyer am Straflandesgericht Wien.<BR \/><BR \/>Ein ausdrücklicher Tauschhandel mit einer konkreten Zusage für Gesetzesänderungen im Glücksspielbereich konnte nicht nachgewiesen werden, weshalb nicht Bestechung, sondern nur „strafbare Klimapflege“, also „Anfüttern“, angeklagt sei. „Neumann und Graf wollten sich das künftige Wohlwollen Straches sichern“, so der Staatsanwalt. Man habe sich die Türe offen halten wollen für Anliegen der Novomatic in der Zukunft. Strache habe diese Erwartung umgekehrt in Kauf genommen, indem er um „den gewichtigen Gefallen“ zur Bestellung Sidlos bat.<BR \/><BR \/>Neumann habe die Bestellung zugesagt, Graf als einflussreicher damaliger wirtschaftlicher Eigentümer der Novomatic ein Machtwort gesprochen, indem er Sidlo zum „Muss“ erklärte. Zwar sei Strache als Vizekanzler und Sportminister abgesehen von den Sportförderungen, die sich auch aus Abgaben aus dem Glücksspiel und Sportwetten speisen, nicht direkt für das Glücksspiel zuständig gewesen. Als Chef einer Koalitionspartei habe er aber allen Gesetzesvorhaben zustimmen müssen, argumentierte die Staatsanwaltschaft. Zu einer Gesetzesänderung betreffend der Glücksspiellizenzen sei es nicht gekommen, nachdem die Koalition bereits im Mai 2019 infolge des Ibiza-Skandals beendet wurde.<BR \/><BR \/>Alle drei Angeklagten bekannten sich vor Gericht nicht schuldig. Nicht er habe dem Novomatic-Chef die Nominierung Sidlos vorgeschlagen, sondern Neumann sei mit dem Vorschlag auf ihn zugekommen, erklärte Strache. Er sei überrascht gewesen, aber habe sich darüber gefreut. Als dann - wie üblich „wenn ein Freiheitlicher mal irgendwo vorgeschlagen wird“ - die Kritik an Sidlo und dessen Kompetenz begonnen habe („fast wie ein Beißreflex“), habe er sich aus Prinzip für diesen eingesetzt. Die von der WKStA unterstellten Gedanken habe er nie gehabt, er wisse nicht, wie er sich daraus freibeweisen könne und fühle sich wie bei der „Gedankenpolizei“ à la George Orwell.<BR \/><BR \/>Natürlich habe er sich als Freiheitlicher stets für eine Liberalisierung des Glücksspiels eingesetzt, meinte Strache. Als Sportminister habe er dafür gekämpft, dass es mehr Einnahmen aus dem Glücksspiel für die Sportförderung gebe, mit dem Glücksspielgesetz habe er aber nichts zu tun gehabt und keine Ahnung davon. „Aus ökonomischen Gründen“ - er stehe kurz vor der Privatinsolvenz - wollte der Ex-FPÖ-Chef nach seiner vorbereiteten Erklärung keine Fragen des Gerichts beantworten, denn er wolle nicht zu einer langen Verfahrensdauer beitragen.<BR \/><BR \/>Der frühere Novomatic-Chef Neumann betonte, dass er Sidlo für geeignet gehalten habe und die Nominierung im Interesse des Unternehmens vorgenommen habe. Der frühere FPÖ-Bezirksrat sei ihm von einem ehemaligen Mitarbeiter vorgeschlagen worden. Zur besseren Einschätzung dessen Eignung habe er sich mit mehreren Personen unterhalten - darunter auch Strache. Eine Beeinflussung dessen Amtsführung im Gegenzug habe er zu keinem Zeitpunkt erwartet.<BR \/><BR \/>In der 186-seitigen Anklageschrift gebe es nur Thesen, keine Beweise, kritisierte Straches Verteidiger Johann Pauer zuvor in seinem Eröffnungsplädoyer. Der WKStA warf er vor, dass sie die Ermittlungen in der Causa Casinos zur Bestechung einstellen wollte und nur auf Weisung aus dem damaligen grün geführten Justizministerium noch den Verdacht der „Anfütterung“ geprüft habe, der nun zur Anklage steht.<BR \/><BR \/>Der Anwalt von Neumann, Norbert Wess, ortete eine mediale Hetze gegen Sidlo. Dieser sei Jurist gewesen, habe Bank- und Kapitalmarkterfahrung gehabt, habe zuvor 20 Mitarbeiter unter sich gehabt und sich mit der ebenfalls im Vorstand vertretenen Bettina Glatz-Kremsner, die vonseiten der Republik nominiert wurde, gut verstanden. Im Machtkampf mit der tschechischen Sazka-Gruppe sei dies von Vorteil gewesen. Ähnlich argumentierte Michael Rohregger, der die Novomatic als Verband vertrat. Sidlo sei geeignet gewesen und alle - von der Vorstandsvorsitzenden bis zum Aufsichtsratsvorsitzenden - hätten ihn als „papabile“ befunden.<BR \/><BR \/>Graf-Anwalt Christopher Kasten, dessen Mandant unter Verweis auf gesundheitliche Gründe und anderweitige Belastungen nicht an der Verhandlung teilnahm, betonte, dass der Gründer des Glücksspielkonzerns zum Zeitpunkt der Neubesetzung des Casino-Vorstands keine operative Rolle mehr in der Novomatic gehabt habe. Er sei nicht der „Machthaber“ gewesen und auch nicht eingebunden in die Nominierung Sidlos. Graf sei es auch egal gewesen, wer im Casino-Vorstand sitzt, nachdem die Novomatic nur 17 Prozent der Anteile besaß, so der Verteidiger.<BR \/><BR \/>Nach den Eröffnungsplädoyers und der Erklärung der beiden anwesenden Angeklagten, die beide keine Fragen beantworten wollten, wurde der Prozess auf unbestimmte Zeit vertagt. Die für Donnerstag geplante Verhandlung entfällt damit.