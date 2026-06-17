Die Minensuchboote Crotone (im Bild) und Rimini befinden sich derzeit auf dem italienischen Stützpunkt in Dschibuti und sind vorläufig in die EU-Mission Aspides eingebunden, die Handelsschiffe vor Angriffen der Huthi-Miliz schützt. <BR \/><BR \/>Begleitet werden könnten die Minensucher von der Fregatte Luigi Rizzo, dem Versorgungsschiff Atlante sowie vom Patrouillenschiff Raimondo Montecuccoli.<BR \/><BR \/>Für einen Einsatz in Hormus ist jedoch noch die Zustimmung des italienischen Parlaments erforderlich, das auch die Einsatzregeln festlegen muss.