Washington bezeichnete das Treffen zwischen Xi und Trump als „gut“. Beide Seiten hätten „Möglichkeiten erörtert, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verbessern“, hieß es weiter.<BR \/><BR \/>Angaben zu Taiwan machte das Weiße Haus hingegen nicht. Xi hatte bei dem Treffen mit Trump vor einem „Konflikt“ zwischen China und den USA gewarnt, sollte die Taiwan-Frage „falsch gehandhabt“ werden.<BR \/><BR \/>Die Straße von Hormuz wird seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar vom Iran weitgehend gesperrt. In der Folge schossen die Energiepreise weltweit in die Höhe. Die US-Armee wiederum blockiert die iranischen Häfen an der Schifffahrtsstraße. Seit Anfang April gilt eine fragile Waffenruhe in der Region.<BR \/><BR \/>China ist ein wichtiger Abnehmer iranischen Öls. Peking drängt daher auf eine rasche Öffnung der Straße von Hormuz, durch die ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gastransporte verläuft.