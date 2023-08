Strategisches Dokument für Gleichstellung behandelt

Der Gleichstellungsaktionsplan Æquitas wurde seit Herbst 2021 in einem landesweiten, breiten Beteiligungsprozess erarbeitet. Nach Beendigung dieses Erarbeitungsprozesses wurde das Dokument heute (8. August) der Landesregierung übergeben. Diese hat den Plan formell zur Kenntnis genommen und die Führungskräfte des Landes beauftragt, die konkrete Umsetzbarkeit zu prüfen und anzugehen.„Es gibt immer noch sehr große Unterschiede in Bezug auf die Verteilung der Lasten, was Familie und Pflege anbelangt. Es gibt dementsprechend auch unterschiedliche Situationen in Bezug auf die Berufs- und Karriereentwicklung sowie auf die Lohn- und Rentensituation. Es gibt viele unsichtbare Hürden, die allerdings wirken. Diese Form der Diskriminierung gilt es zu überwinden“, hob Landeshauptmann Arno Kompatscher in der Pressekonferenz nach der Landesregierungssitzung hervor.Der Gleichstellungsaktionsplan gebe dafür als strategisches Planungsinstrument zentrale Schwerpunkte der Südtiroler Frauen- und Gleichstellungspolitik vor. Kompatscher dankte in diesem Zusammenhang allen, die sich in die Erarbeitung des Dokumentes aktiv eingebracht haben, allen voran den Mitgliedern des Landesbeirates für Chancengleichheit für Frauen und jenen der Arbeitsgruppen.Der Gleichstellungsaktionsplan ist kein statisches Dokument, sondern soll mit Leben gefüllt werden. Darum werde der Plan nun an die Führungskräfte der Landesverwaltung weitergeleitet: „Wir haben den Ressorts, Abteilungen und Ämtern den Auftrag erteilt, auf Grundlage des Gleichstellungsaktionsplanes die Verfolgung der Zielsetzungen von Æquitas in ihre Performance-Pläne miteinzubeziehen“, führte der Landeshauptmann aus. Der Gleichstellungsaktionsplan treffe, ähnlich wie der Klimaplan, auf bereits bestehende Maßnahmen und Initiativen, es gehe jetzt darum einen strukturierten Plan mit Zielen und Maßnahmen in Umsetzung zu bringen, erklärte der Landeshauptmann. Im Herbst wird zudem die Publikation bei einer Veranstaltungsreihe vorgestellt und wird auch als Printexemplar erhältlich sein.