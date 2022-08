Streit in Italien über Pläne der Rechten zu Präsidialsystem

„Die Äußerungen Berlusconis bestätigen, wie hoch das Risiko ist, dem die italienische Demokratie im Falle eines Sieges der Rechten ausgesetzt ist“, sagte der ehemalige Ministerpräsident und Ex-EU-Kommissionspräsident Romano Prodi in einem Interview mit der Tageszeitung „La Repubblica“ (Samstagsausgabe) über Berlusconis Äußerungen. „Ich bin sicher, dass die Italiener dies bei den Parlamentswahlen am 25. September berücksichtigen werden“, so Prodi.Ähnlich sieht es Sozialdemokraten-Chef Enrico Letta. Pläne zur Einführung des Präsidialsystems betrachte er als Fehler. „Die Botschaft der Rechten ist, Italien braucht einen starken Mann, der alles vereinfacht“, warnte Letta. Vorbilder der Rechten seien der ehemalige US-Präsident Donald Trump und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban.Berlusconi hatte demgegenüber erklärt: „Seit 1995 schlage ich für Italien ein Präsidialsystem mit der Direktwahl des Präsidenten vor. Dabei handelt es sich um ein vollkommen demokratisches System, das die Demokratie stärkt, indem es dem Volk die Möglichkeit gibt, direkt den Präsidenten zu wählen, von dem es regiert werden will“, meinte Berlusconi laut Medienangaben. Sollte die Reform in Kraft treten, wäre der Rücktritt Mattarellas notwendig, um zur Direktwahl des Staatsoberhauptes überzugehen.„Ich habe weder Präsident Mattarella angegriffen, noch habe ich jemals seinen Rücktritt gefordert. Ich habe nur etwas Offenkundiges gesagt, nämlich, dass nach der Verabschiedung der Verfassungsreform über das Präsidialsystem vor der Direktwahl des neuen Staatspräsidenten der Rücktritt Mattarellas notwendig wäre, der im Übrigen wieder gewählt werden könnte. Wer mir einen Angriff auf Mattarella unterstellt, handelt in böser Absicht“, rechtfertigte sich Berlusconi.Die Vorsitzende der extrem rechten Partei Fratelli d'Italia (FdI/Brüder Italiens), Giorgia Meloni, verteidigte Berlusconi. „Das Präsidialsystem ist eine wichtige Reform, die auch vom wirtschaftlichen Standpunkte positive Aspekte beinhaltet, denn dank der politischen Stabilität können uns Investoren Vertrauen schenken“, erklärte Meloni.